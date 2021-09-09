Брагин: СКА потерпел очень болезненное поражение от «Автомобилиста»

Брагин: СКА потерпел очень болезненное поражение от &#171;Автомобилиста&#187;
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итога матча с «Автомобилистом».

«Пропустили два курьезных гола, но не сдавались, играли до конца. При счете 2:3 были шансы сравнять счет. Так бывает. Болезненное поражение», — приводит слова главного тренера пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Автомобилист» обыграл СКА на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды из Екатеринбурга. Встреча прошла в Ледовом дворце.

«Автомобилист» обыграл СКА в Петербурге впервые с 2016 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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