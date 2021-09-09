Петербуржец убил и ограбил супружескую пару после застолья в Петербурге

Петербуржец убил и ограбил супружескую пару после застолья в Петербурге
Трагедия случилась в доме на Рябовском шоссе. Фото: скриншот Google Maps

В Красногвардейском районе Петербурга алкогольное застолье закончилось смертельной поножовщиной.

Утром в среду, 8 сентября, в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что обнаружила в квартире дома №117 на Рябовском шоссе трупы своей сестры и ее мужа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 25-летнего мужчину в доме №49 на проспекте Ударников.

Установлено что 30 августа задержанный распивал спиртные напитки с супружеской парой у них дома. В результате возникшей ссоры гость схватился за нож. Мужчина убил хозяев, а после похитил из квартире телевизор, два мобильных телефона и компьютерный системный блок.

На трупах обнаружили множественные колото-резаные ранения различных частей тела. Похищенное не изъято.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Татарстане 31-летний мужчина попросил своего отца убавить звук, за что жестоко поплатился.

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