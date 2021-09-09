Задержан один из мужчин, ограбивших с ножом прохожего на Будапештской

Задержан один из мужчин, ограбивших с ножом прохожего на Будапештской
Преступление произошло на Будапештской улице. Фото: скриншот Google Maps

Полицейские задержали мужчину, похитившего телефон и наушники во Фрунзенском районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел 5 сентября. Тогда в полицию обратился 23-летний администратор интернет-магазина с заявлением о том, что около 21:30 у дома №74 по улице Будапештской трое неизвестных, угрожая ножом, открыто похитили у него мобильный телефон и беспроводные наушники.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по данному факту возбудили уголовное дело.

В среду, 7 сентября, у дома №29 по улице Димитрова за совершение данного преступления задержан 31-летний мужчина. Приняты меры к розыску и задержанию других лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил и ограбил супружескую пару после застолья в Петербурге.

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