Visa увеличит комиссии за покупки в супермаркетах в 2022 году

Visa увеличит комиссии за покупки в супермаркетах в 2022 году
Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в магазинах. Фото: https://pixabay.com

В следующем году, с 1 февраля, комиссия для супермаркетов станет выше. С 1% она повысится до 1,3%.

Об этом пишут РИА Новости 9 сентября. Известно, что Visa время от времени меняет ставки межбанковских комиссий, чтобы развивать электронные платежи и сети их приема.

В компании заявили, что Платежная система Visa применяется в интересах всех участников рынка, в том числе и конечного потребителя.

В организации добавили, что межбанковская комиссия не считается доходом «Visa». Однако, если отказаться от этой системы, то может случиться сильное замедление развития платежного рынка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вслед за Москвой перейдет на оплату транспорта безналичным расчетом. Жители Петербурга сталкиваются с неудобствами при безналичной оплате в наземном транспорте. Одна из петербурженок рассказала, что ездит на работу на коммерческой маршрутке, где приходится оплачивать проезд переводом на банковскую карту водителя.

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Visa увеличит комиссии за покупки в супермаркетах в 2022 году