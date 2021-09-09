С Бельмондо прощаются под аплодисменты и саундтрек к «Профессионалу»

С французским актером Жан-Полем Бельмондо прощаются под громкие аплодисменты и музыку Эннио Морриконе, ставшую саундтреком к фильму «Профессионал», где актер исполнил главную роль.

Об этом сообщает РИА Новости 9 сентября.

По информации ТАСС, проститься с легендой французского кино пришли к Дому инвалидов в Париже.

Напомним, что французский актер Жан-Поля Бельмондо умер 6 сентября, в понедельник, в возрасте 88 лет. Он запомнится зрителю благодаря блестящей актерской игре и обаятельной внешности, в которую бесповоротно влюбились миллионы зрителей по всему миру. Актер успел сняться более чем в 80 фильмах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, что получат наследники Жан-Поля Бельмондо.