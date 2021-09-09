В Ногинске разобрали завалы взорвавшегося дома

В Ногинске разобрали завалы взорвавшегося дома
Разбор завалов после взрыва в Ногинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Жители пока что не могут вернуться в свои квартиры.

В Ногинске сегодня вечером, 9 сентября, завершили поисково-спасательные работы после взрыва бытового газа в жилом доме. Известно, что пока ни один человек не смог вернуться в свою квартиру. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ранним утром 8 сентября. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. В результате погибли семь человек – среди них есть несовершеннолетние. Также травмы получили 15 человек, в том числе два ребенка. Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Обстоятельства происшествия выясняются. Отмечается, что разрушены несколько квартир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели уже сутки разбирают завалы после взрыва в Ногинске.

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