Эксперты назвали худшие подержанные автомобили

В этом списке оказались модели возрастом до семи лет с пробегом не более ста тысяч километров. Фото: pixabay

В этом списке оказались модели возрастом до семи лет с пробегом не более ста тысяч километров. Фото: pixabay

Глава Союза автоэкспертов и оценщиков и компании AutoExpert Олег Амиров назвал самые ненадежные автомобили в пяти разных ценовых категориях.

В этом списке оказались модели возрастом до семи лет с пробегом не более ста тысяч километров.

В самую дешевую категорию — до миллиона рублей — попали Renault Logan, Sandero и Duster с коробкой передач DP2, автомобили Peugeot и Citroen с автоматической трансмиссией AL4 и двигателями с индексом EP6/EP6DT, а также модели Ford с турбированными моторами EcoBoost и роботизированными КПП PowerShift.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно прогнозам аналитиков агентства «Автостат», повышенный спрос на машины в России пойдет на спад в ближайшее время. По мнению руководителя ассоциации «РОАД» Вячеслава Зубарева, в следующем году дилеры снова могут столкнуться со снижением числа продаж.