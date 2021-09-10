Шесть человек пострадали в результате стрельбы в США

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в США
Произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В американском городе Ист-Сент-Луис произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось о том, что до 12 человек могли получили ранения. Сейчас известно только о шести пострадавших, им оказывают медицинскую помощь, сообщает местное отделение телеканал NBC.

По факту произошедшего проводится проверка. Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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