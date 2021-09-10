За сутки госпитализировали почти 300 петербуржцев с COVID

В реанимациях медицинских учреждений находятся более 350 пациентов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В реанимациях медицинских учреждений находятся более 350 пациентов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

За последние сутки в больницы поступили 288 пациентов с коронавиусом.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. На лечении в стационарах Петербурга с COVID-19 и пневмониями в настоящий момент пребывают 3 697 человек. В реанимациях медучреждений находятся 362 пациента.

Как рассказали в оперативном штабе, свободный коечный фонд в городе составляет 28,33%. К ИВЛ подключены — 129. Дома лечатся 17 958 человек с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вышел на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация с COVID-19 продолжает быть напряженной, однако держится более-менее стабильно.