Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: пяти знакам крупно повезет

Настало время, когда удача поворачивается лицом к представителям всех знаков Зодиака. Готовьтесь, что на неделю с 13 по 19 сентября вам будут уделять больше внимания, финансовое положение улучшится, а мертвые проекты и переговоры сдвинутся с места. Есть знаки, которым повезет особенно сильно.

Овны

Овнам грядущая неделю даст передышку. Вы наконец сможете насладиться стабильностью своего положения. Наступает самое удачное время для того, чтобы выбраться из дома и провести время с близкими. Будьте осторожны, вместо спокойствия вы рискуете столкнуться с множеством мелких проблем. Такой сценарий будет возможен, если вы решите замкнуться в своем мирке.

Тельцы

Среди тех, кому крупно повезет на следующей неделе, — Тельцы. Вы решите свои финансовые вопросы. Деньги вам принесет не только упорная работа, но и счастливое стечение обстоятельств. Рассчитывайте на подарок или выигрыш.

Близнецы

Счастливая пора наступает и у Близнецов: новые проекты, успех, деньги. Правда, все это вы рискуете потерять, если не будете осмотрительны. Общайтесь с коллегами предельно осторожно.

Раки

Ракам тоже повезет, но не с деньгами, а с новыми знакомствами. Они могут оказаться полезными для вас в будущем. Не стоит на всех грядущих встречах увлекаться алкоголем и вредной пищей.

Львы

Львам выпадет шанс максимально проявить себя, но не стоит полностью отдаваться инициативе. Согласуйте ее сначала с вышестоящим руководством.

Девы

Дев ждет успех во всех сферах, но придется поднажать. Сконцентрируйте все усилия на том, чтобы закрыть крупную сделку, решиться на встречу или выполнить обещание.

Весы

Настало время, когда все старания Весов будут вознаграждены. Вам еще предстоит научиться получать удовольствие от процесса, а пока пожимайте плоды долгой работы и наслаждайтесь жизнью.

Скорпионы

Скорпионы уже чувствуют себя готовыми покорять мир. Не игнорируйте эти мысли, но посоветуйтесь с близкими, иначе все попытки будут обречены на провал.

Стрельцы

Стрельцам же следует сосредоточиться на работе с внутренней энергией. Вы можете завести новый роман, начать творческую работу или броситься в ремонт, так что силы сейчас вам просто необходимы.

Козероги

Козероги будут чувствовать себя очень уверенно на неделе с 13 по 19 сентября. Самое время воплотить в жизнь все задуманное. Успех вы обретете не только на работе, но и в личной жизни. Отношения вот-вот раскроются с новой стороны. Идиллию могут омрачить болезни, так что не игнорируйте возможные симптомы.

Водолеи

Водолеи на следующей неделе будут исправлять ошибки на работе. Запаситесь ресурсами – вам придется уделить больше внимания близким, которые сейчас так рассчитывают на вас.

Рыбы

Рыбы, приготовьтесь к неделе романтики. Заботьтесь о любимом человеке и получайте тепло в ответ. Влюбленным следует признаться в своих чувствах. Устройте семейный обед.

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