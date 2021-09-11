На Зеленогорском шоссе лосенок попал под колеса машины

Утром 11 сентября на трассе Санкт-Петербурга обнаружили сбитого лося.

Сбитое животное заметили недалеко от съезда на Западный скоростной диаметр с Зеленогорского шоссе в сторону Выборга.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на шоссе лежит без движения лось.

«Недалеко от съезда на ЗСД с зеленогорского шоссе в сторону Выборга лежит сбитый лосёнок. Точку отметила красным», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, в Ленобласти стартовал сезон миграции лосей. Зоозащитники и сотрудники Центра реабилитации диких животных «Велес» предупредили об опасности на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти началась миграция лосей.