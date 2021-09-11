Диетолог Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь

Диетолог Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь
Витамин H можно найти в яичном желтке и бобовых, а витамин K есть в зелени и овощах: в основном, капусте. Фото: pixabay.com

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь. Так, по его мнению, россияне зачастую недооценивают влияние витаминов F, H и K.

Он уверен, что эти витамины предотвращают развитие болезней сердца, снижают риск возникновения рака. Витамин К также помогает свертываемости крови и предотвращает многие болезни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Самый популярный из перечисленных — витамин F. Он содержится в жирной морской рыбе и льняном масле. Витамин H можно найти в яичном желтке и бобовых, а витамин K есть в зелени и овощах: в основном, капусте. Он также присутствует в продуктах из молока и оливковом масле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно принимать витамин D. Он обратил внимание на то, что он лучше усваивается при употреблении в таблетках.

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