МЧС предупреждает о грозе в Петербурге

МЧС предупреждает о грозе в Петербурге
В воскресенье ожидаются дожди и ветер со скоростью до 8 м/с. Фото: Pixabay

12 сентября над Северной столицей прогремит гроза.

В воскресенье ожидаются дожди и ветер со скоростью до 8 м/с. Однако, тепло еще несколько дней не уйдет из Петербурга — температура воздуха будет до +20 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сильное похолодание ждут Северную столицу и Ленинградскую область со вторника — температура сразу опустится на 10 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 12 сентября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет дождь, но это не помешает прогулкам по городу, так как на уличе будет тепло. Подует слабый ветер южных направлений. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночное время суток столбики термометров покажут +8…+10 градусов, в прибрежных районах воздух прогреется до +13 градусов.

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