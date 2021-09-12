Скорая прибыла на место ДТП на Коллонтай

В воскресенье, 12 сентября, в Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Дорожный инцидент случился утром на улице Коллонтай.

По словам очевидцев, один из участников аварии пытался скрыться с места происшествия.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что серая легковушка сильно помята. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и скорая.

«Авария по улице Коллонтай. Со слов очевидцев один из участников пытался скрыться с места дтп. После дтп люди выбежали из машины и кричали. Пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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