Скорая прибыла на место ДТП на Коллонтай

Скорая прибыла на место ДТП на Коллонтай
Дорожный инцидент случился утром на улице Коллонтай. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 12 сентября, в Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Дорожный инцидент случился утром на улице Коллонтай.

По словам очевидцев, один из участников аварии пытался скрыться с места происшествия.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что серая легковушка сильно помята. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и скорая.

«Авария по улице Коллонтай. Со слов очевидцев один из участников пытался скрыться с места дтп. После дтп люди выбежали из машины и кричали. Пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трамвай сбил велосипедиста на проспекте Культуры. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

авария дтп невский район


 

Новости партнеров
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скорая прибыла на место ДТП на Коллонтай
В Петербурге в воскресенье ожидаются грозы и дожди
Эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
Врач рассказал, можно ли отличить ковид от гриппа без теста
Стало известно, каких собак выбирают россияне
Меркель: Германия поддерживает «Северный поток — 2»
Велосипедист попал под колеса машины на Измайловском
В Пулково в воскресенье задержали один рейс