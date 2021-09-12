Молодой петербуржец попал в больницу после драки со «стрельбой» на Лиговском

Молодой петербуржец попал в больницу после драки со &#171;стрельбой&#187; на Лиговском
Потасовка случилась на Лиговском проспекте. Фото: скриншот Google Maps

Полиция проводит проверку по факту драки на Лиговском проспекте в Петербурге. Не обошлось без стрельбы.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, у дома №71 по Лиговскому проспекту. В отдел полиции поступил сигнал о потасовке со стрельбой между 18-летним мужчиной и двумя неизвестными, которые скрылись с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители информацию о стрельбе не подтвердили. С места происшествия госпитализировали 18-летнего жителя.

Стражи порядка начали розыск участников драки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вначале сентября устроил стрельбу в кафе в Приозерске.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти драка новости СПб


 

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