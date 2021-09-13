В Ленобласти еще 181 человек заболел коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 181 случа1 заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 65 520 случаев ковида. При этом выздоровели 50 967 пациентов, в том числе 80 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 430.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 805 случаев. Лидером стала Москва — 2 022 случая. На третьем месте Московская область — 758.

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