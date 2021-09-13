Tvil.ru выявил, куда можно поехать дёшево отдохнуть в бархатный сезон

Tvil.ru выявил, куда можно поехать дёшево отдохнуть в бархатный сезон
Самый дешевый вариант в Новом Афоне, самый дорогой из списка — в Лахденпохье. Фото: pixabay

Отечественный сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон.

Пятигорск, Калининград, Ейск, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саки, Москва, Лахденпохья и Новый Афон в Абхазии составили топ-10 самых приемлемых по ценам направлений отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщает Tvil.ru.

Так, аналитики сервиса выяснили, что путешественники бронируют отдых в сентябре-октябре от одной до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до шести тысяч рублей в сутки. Самый дешевый вариант в Новом Афоне, самый дорогой из списка — в Лахденпохье.

Список составили из данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 сентября по 31 октября этого года.

Самый дешевый вариант в Новом Афоне, самый дорогой из списка — в Лахденпохье. Фото: скрин Tvil.ru

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон начался на черноморском побережье России.

Tvil.ru бархатный сезон москва пятигорск санкт-петербург


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Цех 85» встанет на колеса
Роскачество опровергло факт мошенничества через Госуслуги
В России предложили увеличить отпуск врачам, работающим с пациентами с COVID-19
Выплатили 210 тыс. Бухгалтер в суде доказывала, что работала в компании
В результате ДТП на трассе «Сортавала» погиб виновник аварии
Tvil.ru выявил, куда можно поехать дёшево отдохнуть в бархатный сезон
Пьяная ковид-диссидентка приставала к петербуржцам в метро
В Санкт-Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации