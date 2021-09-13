Tvil.ru выявил, куда можно поехать дёшево отдохнуть в бархатный сезон

Самый дешевый вариант в Новом Афоне, самый дорогой из списка — в Лахденпохье. Фото: pixabay

Самый дешевый вариант в Новом Афоне, самый дорогой из списка — в Лахденпохье. Фото: pixabay

Отечественный сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон.

Пятигорск, Калининград, Ейск, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саки, Москва, Лахденпохья и Новый Афон в Абхазии составили топ-10 самых приемлемых по ценам направлений отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщает Tvil.ru.

Так, аналитики сервиса выяснили, что путешественники бронируют отдых в сентябре-октябре от одной до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до шести тысяч рублей в сутки. Самый дешевый вариант в Новом Афоне, самый дорогой из списка — в Лахденпохье.

Список составили из данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 сентября по 31 октября этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон начался на черноморском побережье России.