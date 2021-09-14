Сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа

По словам местных жителей, мигранты приставали к детям и подросткам. Фото: pixabay

По словам местных жителей, мигранты приставали к детям и подросткам. Фото: pixabay

Власти города Сергиев Посад будут требовать закрытия общежития в деревне Бужаниново, в котором мигрант убил пенсионерку, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Местные жители, собравшиеся на сходку, разошлись, только после того как Токарев вышел к ним. Сотни недовольных требовали наказать мигрантов и закрыть общежитие для них, которое уже давно беспокоит жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что люди часто ходят на работу возле неблагополучного общежития. Они переживают за безопасность. По словам местных жителей, мигранты приставали к детям и подросткам. Родители отмечают, что «сожгут к чертовой матери эту общагу».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое мигрантов устроили поножовщину в Луге. инцидент произошел в субботу, 11 сентября. Около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Луга, на проспекте Кирова, произошла драка.