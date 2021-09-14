Цена газа в Европе резко выросла до $810 за 1 тыс. куб. м

Эксперты считают, что такой рост есть несколько причин.

В Европе сегодня 14 сентября, зафиксирован резкий рост цен на газ. Теперь одна тысяча кубометров стоит $810.К слову, за день стоимость газа увеличивалась несколько раз. Об этом 14 сентября свидетельствуют данные биржи ICE (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт·ч).

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла $810,32 за 1 тыс. куб. м, или €66,3 за 1 МВт·ч по состоянию на 13:20 мск. До этого сообщалось о росте на 7% до $800,03.

Эксперты, комментируя происходящее «Известиям», отметили, что причиной роста стала паника на фоне низкого уровня заполняемости газовых хранилищ, а также перенаправлением поставок СПГ на азиатские рынки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Украине предупредили о росте тарифов на газ из-за «Северного потока-2».