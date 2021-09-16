Похититель клетки с попугаями получил пять лет колонии

Житель Приморья получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд установил, что он с ножом ограбил зоомагазин, похитив клетку с волнистыми попугаями.

По данным регионального УМВД РФ, ранее судимый 28-летний житель Артема пил алкоголь, но когда спиртные напитки закончились и денег не оказалось, решил ограбить зоомагазин.

Угрожая ножом, мужчина похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями, которых хотел подарить своей девушке. Этот поступок обернулся уголовным делом и заключением под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преступный инцидент произошел в доме №33 на улице Одоевского. В понедельник, 6 сентября, в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением о том, что около 11:30 неизвестный под угрозой ножа потребовал выдать деньги, имеющиеся в офисе.