Новую терапию для лечения беременных с COVID-19 начали применять в Москве

Новую терапию для лечения беременных с COVID-19 начали применять в Москве
На данный момент в Москве уже более 70 пациенток получили эту терапию. Фото: pixabay.com

Лекарства из группы моноклональных вируснейтрализующих антител стали применять в столице для лечения ковида. В основном, новую терапию применяют для лечения беременных с ковидом.

На данный момент в Москве уже более 70 пациенток получили эту терапию. При применении лекарств не было зафиксировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния беременных женщин. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В наши дни эта терапия успешно используется во Франции, США, Италии, Германии и других странах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция начала с понедельника принимать без ПЦР-тестов только россиян с сертификатом о прививке «Спутником V» или с антителами. Путешественники, привитые другими вакцинами, разработанными в России, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.

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Новую терапию для лечения беременных с COVID-19 начали применять в Москве