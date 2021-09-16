С 1 октября петербуржцы смогут летать в Доминикану

С 1 октября петербуржцы смогут летать в Доминикану
Самолеты вновь соединят две страны. Фото: pixabay.com

Пулково возобновляет полеты в республику.

Санкт-Петербург возобновляет прямое авиасообщение с Доминиканой с 1 октября. Об этом 16 сентября сообщили в Instagram-аккаунте Пулково.

Известно, что до начала пандемии направление пользовалась большой популярностью, но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой рейсы пришлось отменить. Теперь страны вновь открывать границы и принимать туристов.

«Вылеты в аэропорт Ла-Романы будут еженедельными. Авиасообщение обеспечат воздушные суда Boeing 777-300ER. Время в пути составит около 11 часов»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: в том числе с Испанией. Полеты разрешены с 21 сентября.

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