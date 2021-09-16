Россияне уже голосуют на выборах депутатов Госдумы на Камчатке и Чукотке

На Дальнем Востоке избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени.

В России уже стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы – первыми на избирательные участки отправятся жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Участки открылись в 8 часов утра по местному времени, то есть в 23:00 по московскому.

Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 парламентариев — по одномандатным округам.

Также в 46 субъектах страны пройдут региональные выбора. Кроме того, по всей России жители будут выбирать городских и муниципальных депутатов. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все избирательные участки в России готовы к выборам.