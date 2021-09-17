Ирина Шейк впервые прокомментировали слухи о романе с Канье Уэстом

Ирина Шейк впервые прокомментировали слухи о романе с Канье Уэстом
Ирина Шейк. Фото: instagram.com

Модель отметила, что про нее постоянно распускают какие-то сплетни.

Российская модель Ирина Шейк впервые прокомментировали слухи о том, что она якобы встречается с американским рэпером Канье Уэстом. Звезда дала понять, что устала от сплетен вокруг своей персоны – журналисты постоянно придумывают что-то новенькое.

«Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, окей? А послезавтра это будет кто-то другой»,

— рассказала Шейк.

Модель пояснила, что в ее личной жизни все время что-то происходит, но она предпочитает не делиться подробностями. Шейк подчеркнула, что никогда не хотела быть публичной личностью и моделью – она решилась на такую карьеру только чтобы прокормить семью.

По предварительным данным, рэпер и модель начали встречаться несколько месяцев назад. Впервые об их романе заговорили после того, как Шейк полетела вместе с Канье в Прованс, чтобы отпраздновать его день рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канье Уэст и Ирина Шейк расстались спустя три месяца.

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