Троллейбус в «драке» с мусоровозом на Ветеранов лишился «лобовухи»

На проспекте Ветеранов в Петербурге произошла авария с участием мусоровоза и троллейбуса. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На проспекте Ветеранов в Петербурге произошла авария с участием мусоровоза и троллейбуса. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Кировском районе Петербурга на проспекте Ветеранов произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии поучаствовал общественный транспорт и мусоровоз.

Так, рядом с домом №69 на проспекте Ветеранов в Северной столице столкнулись троллейбус № 37 и мусоровоз, об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Очевидец происходящего сумел сделать фотографию. По его словам, у троллейбуса больше нет лобового стекла. Осколки разбросаны по асфальту.

«Фонтанка» сообщает, ссылаясь на информацию от ГУП «Горэлектротранс», что в ДТП никто пострадал. В настоящий момент устанавливаются все детали случившегося.

Водители в Сети пишут, что от проспекта Ветеранов дома №69 до перекрестка с улицей Лени Голикова образовалась неимоверная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист погиб после ДТП на улице Адмирала Трибуца.