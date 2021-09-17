Мотоциклист погиб после ДТП на Адмирала Трибуца

В Красносельском районе вечером 16 сентября произошла авария с участием мотоциклиста.

Все случилось на улице Адмирала Трибуца. Там на въезде во двор столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль.

После удара байкер остался лежать посреди дороги. Его госпитализировали. В больнице мотоциклист скончался.

«Реанимация прибыла за 10 минут. Мотоциклиста Николая Лопатина увезли в больницу на Костюшко, там он умер», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Заусадебной в ДТП «БМВ» откинуло к забору, каршеринг встал посередине. У «БМВ» разбит «левый глаз», ее откинуло к барьерному ограждению. Возможно, именно забор и спас машину от падения в овраг.