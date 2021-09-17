За сутки Covid заразилось еще почти 20 тыс. россиян

За сутки Covid заразилось еще почти 20 тыс. россиян
Еще 19 905 россиян заболели коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заболевших COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 905 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 234 425 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 791 случаях, за все время пандемии скончались 196 626 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по словам врача, новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни.

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