Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина перевели в общую палату

Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина перевели в общую палату
Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин находится в тяжелом состоянии. Артист борется с осложнениями после коронавируса. Фото: скрин группы "Владимир Бурдин" "ВКонтакте".

Кажется, сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин выкарабкивается. Музыканта из реанимационной палаты перевели в общую.

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» пишет брат рокера Тимофей Бурдин. По словам родственника, мужчина все еще в тяжелом состоянии, однако есть положительная динамика.

«Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, еще тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил. Как только его смартфон найдут (пока не могут найти, его со скорой передавали, могли потерять) он, наверное, сам на связи появится», — заявил Бурдин в группе, посвященной творчеству брата.

Также Тимофей Бурдин отметил, что очень рассчитывает на скорое выздоровления брата.

Ранее сообщалось, что Владимиру Бурдину поставили диагноз COVID-19. 27 августа у 48-летнего музыканта было 80% поражение легких. Так сказались осложнения от коронавируса на организме музыканта.

ТакжеGazeta.SPb.ru писала, что сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин вышел из комы

Владимир Бурдин коронавирус Смысловые галлюцинации


 

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