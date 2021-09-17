Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина перевели в общую палату

Кажется, сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин выкарабкивается. Музыканта из реанимационной палаты перевели в общую.
Об этом в социальной сети «ВКонтакте» пишет брат рокера Тимофей Бурдин. По словам родственника, мужчина все еще в тяжелом состоянии, однако есть положительная динамика.
«Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, еще тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил. Как только его смартфон найдут (пока не могут найти, его со скорой передавали, могли потерять) он, наверное, сам на связи появится», — заявил Бурдин в группе, посвященной творчеству брата.
Также Тимофей Бурдин отметил, что очень рассчитывает на скорое выздоровления брата.
Ранее сообщалось, что Владимиру Бурдину поставили диагноз COVID-19. 27 августа у 48-летнего музыканта было 80% поражение легких. Так сказались осложнения от коронавируса на организме музыканта.
ТакжеGazeta.SPb.ru писала, что сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин вышел из комы