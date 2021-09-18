Музыка Моцарта может подавлять симптомы эпилепсии у человека

Музыка Моцарта может подавлять симптомы эпилепсии у человека
Музыка Моцарта полезна для людей, страдающий эпилепсией. Фото: pixabay

Исследователи из Соединенных Штатов Америки узнали о новом методе, который позволяет подавлять приступы эпилепсии у людей.

Об этом сообщается в публикации научного журнала Scientific Reports.

Эксперты поняли, что музыка австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта способна купировать приступы опасного заболевания. Кроме того, композиции даже подавляют основные симптомы.

По мнению деятелей науки, слушание музыкального произведения «Соната для двух фортепиано» действует на пациентов крайне положительно.

Мелодия задействует передние отделы головного мозга. Именно они и связаны с восприятием звуков.

Ученые считают, что достаточно 30 секунд и частота эпилептической активности заметно понизится почти во всех частях головного мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду.

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Музыка Моцарта может подавлять симптомы эпилепсии у человека
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