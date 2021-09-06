Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду

Тихое место для отдыха может потерять свой шарм.

В Таврическом саду планируют транслировать музыку, шоу-программы и произведения Довлатова. Против такого решения выступили десятки петербуржцев, которые хотят спокойно отдыхать в зеленой зоне, а не слушать различные композиции.

Известно, что в саду уже появились колонки, из которых совсем скоро зазвучит музыка. Автором идеи был бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, который уже покинул свой пост, но его инициативы до сих пор исполняются властями.

Обсуждая проблему, граждане пишут, что им нравится уголок тишины и покоя. В Таврический сад приходят молодые мамы, пожилые люди и все, кто хочет отдохнуть от шума мегаполиса. Горожане считают идею плохой и требуют убрать колонки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Таврическом саду будут звучать произведения Сергея Довлатова.