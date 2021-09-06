Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду

Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду
Таврический сад может потерять свой шарм. Фото: пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест»

Тихое место для отдыха может потерять свой шарм.

В Таврическом саду планируют транслировать музыку, шоу-программы и произведения Довлатова. Против такого решения выступили десятки петербуржцев, которые хотят спокойно отдыхать в зеленой зоне, а не слушать различные композиции.

Известно, что в саду уже появились колонки, из которых совсем скоро зазвучит музыка. Автором идеи был бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, который уже покинул свой пост, но его инициативы до сих пор исполняются властями.

Обсуждая проблему, граждане пишут, что им нравится уголок тишины и покоя. В Таврический сад приходят молодые мамы, пожилые люди и все, кто хочет отдохнуть от шума мегаполиса. Горожане считают идею плохой и требуют убрать колонки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Таврическом саду будут звучать произведения Сергея Довлатова.

музыка новости СПб таврический сад


 

Новости партнеров
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матчи СКА в Петербурге пройдут со зрителями
В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев
Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду
Сможет уклоняться от защиты антител: что известно о мю-штамме
На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию
Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни
ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе