В Пулково в субботу ночью задержали один рейс

В Пулково в субботу ночью задержали один рейс
В Пулково задержали один рейс. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В субботу, 17 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолет до Калининграда, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:00, однако время вылета сдвинули на 08:00.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздушные судна авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково с начала текущего года и до 12 сентября 22 раза столкнулись с птицами. К слову, в прошлом году самолеты данной авиакомпании столкнулись с птицами только 20 раз.

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