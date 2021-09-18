В Петербурге в субботу ожидается +12 градусов, без дождей

В Петербурге в субботу ожидается +12 градусов, без дождей
Осень в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В субботу, 18 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погодную ситуация в атмосфере над Северной столице будет определять антициклон. Дождей не ожидается.

«Температурные показатели изменятся мало, и по-прежнему будут отставать от нормы», — рассказал синоптик.

Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев.

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