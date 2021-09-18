При столкновения катера с опорой Гренадерского моста пострадали три человека

При столкновения катера с опорой Гренадерского моста пострадали три человека
Катер затонул. Фото: / Пресс-служба Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера с опорой Гренадерского моста.

По предварительной информации, катер «Премьера» столкнулся с опорой Гренадерского моста 18 сентября около 5 утра, получил повреждения и затонул у Кантемировского моста. На борту находились четыре человека, все спаслись. Трое попали в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что катер Bayliner врезался в опору Кантемировского моста. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел в 05:53 на реке Большая Невка.

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