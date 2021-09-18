В Петербурге зафиксирован 1791 новый случай коронавируса

В Петербурге зафиксирован 1791 новый случай коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлен 1791 новый случай заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 18 сентября.

В России за сутки зафиксировано 20 329 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 799 летальный исход. При этом 16 247 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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