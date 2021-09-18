Жестокой детоубийцей из Волхова оказалась школьная повариха

Врачи сразу поняли, что она недавно родила, причём в домашних условиях. Фото: pixabay

Врачи сразу поняли, что она недавно родила, причём в домашних условиях. Фото: pixabay

Жестокой детоубийцей из Волхова оказалась школьная колпинская повариха. Накануне она родила и убила ребенка.

29-летнюю женщину госпитализировали вечером из частного дома в тяжёлом состоянии. Врачи сразу поняли, что она недавно родила, причём в домашних условиях. К ней домой отправились сотрудники полиции, которые нашли ведро с водой, где плавало тело девочки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Семья женщины полная, благополучная, на учётах не состоит. Полиция возбудила уголовное дело по статье 196 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Волхов мать новорожденной девочки могла утопить ее в ведре с водой. Следственный отдел по городу Волхов Следственного управления СК России по Ленобласти расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».