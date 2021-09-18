В воскресенье в Петербурге похолодает до +11 градусов

В воскресенье в Петербурге похолодает до +11 градусов
Погода будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На выходных в Северной столице будет прохладно, зато без осадков.

В воскресенье, 19 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +9…+11 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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