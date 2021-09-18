В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам
Когда россиянин заводит карту, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность. Фото: Pixabay
Банкам в России предлагают предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу банковских карт третьим лицам. Это следует сделать для борьбы с мошенничеством. Об этом заявил замначальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев.
Так, по словам Горкавцева, нужно ужесточение со стороны банков. Когда россиянин заводит карту, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность, отмечает он. Об этом сообщает РИА «Новости».
В таком случае Горкавцев предлагает вносить россиян в «черный список» или же привлекать их к административной ответственности.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, являющуюся генеральным директором ЗАО «Радиокампания «Культура».
банк банковская карта безопаснорсть мвд мошенничество


 

Новости партнеров
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам
В ЕС намерены одобрить вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет к ноябрю
Около тысячи человек пробежали первый «Кросс нации» на Крестовском
Юрист Анна Пономарева: россияне не смогут оставить наследство домашним животным
Памфилова: в ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
В Ленобласти пройдут небольшие дожди в воскресенье
Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России
В воскресенье в Петербурге похолодает до +11 градусов