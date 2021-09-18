В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

Банкам в России предлагают предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу банковских карт третьим лицам. Это следует сделать для борьбы с мошенничеством. Об этом заявил замначальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев.
Так, по словам Горкавцева, нужно ужесточение со стороны банков. Когда россиянин заводит карту, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность, отмечает он. Об этом сообщает РИА «Новости».
В таком случае Горкавцев предлагает вносить россиян в «черный список» или же привлекать их к административной ответственности.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, являющуюся генеральным директором ЗАО «Радиокампания «Культура».