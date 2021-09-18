В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

Когда россиянин заводит карту, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность. Фото: Pixabay

Когда россиянин заводит карту, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность. Фото: Pixabay

Банкам в России предлагают предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу банковских карт третьим лицам. Это следует сделать для борьбы с мошенничеством. Об этом заявил замначальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев.

Так, по словам Горкавцева, нужно ужесточение со стороны банков. Когда россиянин заводит карту, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность, отмечает он. Об этом сообщает РИА «Новости».

В таком случае Горкавцев предлагает вносить россиян в «черный список» или же привлекать их к административной ответственности.