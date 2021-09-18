Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира
В рейтинг также вошла семья Марс, выпускающая шоколадки. Фото: pixabay
Топ богатейших семей мира по версии Bloomberg возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью магазина Walmart. Их предполагаемое состояние оценивается в 238 миллиардов долларов.
Компанию Walmart открыли в начале 1960-ых году. Сейчас организация насчитывает более десяти тысяч точек по всему земному шару, а годовая выручка превышает 500 миллиардов долларов. Семье Уолтон придлежит 48% акций компании. Об этом сообщает РИА «Новости».
В рейтинг также вошла семья Марс, выпускающая шоколадки. Ее состояние оценивают в 142 миллиарда долларов. Также в топе семья Эрмэ. Они владеют французским модным домом Hermes, а их доход — 111 миллиарда долларов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть названы регионами, где проживает больше всего миллионеров.
Bloomberg Hermes Mars богатые рейтинг


 

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