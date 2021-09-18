Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира

Компанию Walmart открыли в начале 1960-ых году. Сейчас организация насчитывает более десяти тысяч точек по всему земному шару, а годовая выручка превышает 500 миллиардов долларов. Семье Уолтон придлежит 48% акций компании. Об этом сообщает РИА «Новости».