Пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека

Пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека
На повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Фото: pixabay

Эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать ко Дню пожилого человека — первому октябрю.

На федеральном уровне таких выплат пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают местные власти. Из-за этого размер выплат отличается по регионам, сообщает «Московский комсомолец».

Есть разные условия для получения выплат: в одних субъектах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, третьих — проживание в регионе и работы на местных предприятиях.

С начала октября на повышение пенсий смогут рассчитывать и жители России старше 80 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителю социального такси, избившему клиентку, пожилую женщину-инвалида первой группы, вменили еще одну уголовную статью. В отношении сотрудника службы социального такси возбудили еще одно уголовное дело.
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Пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека
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