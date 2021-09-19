Пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека

Эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать ко Дню пожилого человека — первому октябрю.

На федеральном уровне таких выплат пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают местные власти. Из-за этого размер выплат отличается по регионам, сообщает «Московский комсомолец».

Есть разные условия для получения выплат: в одних субъектах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, третьих — проживание в регионе и работы на местных предприятиях.

С начала октября на повышение пенсий смогут рассчитывать и жители России старше 80 лет.