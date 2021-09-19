В России коронавирусом заразились еще более 20 тыс. человек

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 174 человека.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 274 928 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 793 случаях, за все время пандемии скончались 198 218 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 13 418 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ученые раскрыли опасность эволюционировавшего коронавируса.