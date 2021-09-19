В Greenpeace сообщили, что площадь лесных пожаров в 2021 году побила рекорды с начала века

В Greenpeace сообщили, что площадь лесных пожаров в 2021 году побила рекорды с начала века
В прошлом году эта цифра была немного меньше - 18,1 миллионов гектаров. Фото: unsplash

2021 год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Лес сгорел, по данным Рослесхоза, уже на территории в 18,2 миллионов гектаров. Об этом заявил сотрудник Greenpeace Алексей Ярошенко.

По состоянию на воскресенье, 19 сентября, этот год оказался рекордным с начала столетия по общей площади лесных пожаров. В прошлом году эта цифра была немного меньше — 18,1 миллионов гектаров, отметил Ярошенко. Так, в Якутии горели поселения. Дым от пожара в регионе дошел до Монголии, США и Арктики. Об этом сообщает ТАСС.

Если сравнивать сложившуюся ситуацию с «великим сибирским лесным пожаром» 1915 года, то тогда сгорело 14,2 миллионов гектаров леса. Это на четыре миллиона гектара меньше, чем сейчас.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Якутии Айсен Николаев снял 14 сентября режим чрезвычайной ситуации в республике.

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