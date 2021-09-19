В Ленобласти в понедельник обещают заморозки до -2°

В начале недели в Ленинградской области синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов. Жителям 47-ого региона придется достать вещи потеплее.
Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В понедельник, 20 сентября, в области будет переменная облачность. В некоторых районах возможен и дождь, однако он будет кратковременным.
Ветер будет восточным и северо-восточными. Скорость его порывов будет достигать 7-12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 0…+5 градусов. Днем же будет потеплее, термометры покажут +6…+11 градусов. Но местами обещают настоящие заморозки до -2°.
Атмосферное давление практически не изменится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.