В Ленобласти в понедельник обещают заморозки до -2°

В Ленобласти в понедельник обещают заморозки до -2°
В Ленобласть придут холода. Фото: Pixabay

В начале недели в Ленинградской области синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов. Жителям 47-ого региона придется достать вещи потеплее.

Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 20 сентября, в области будет переменная облачность. В некоторых районах возможен и дождь, однако он будет кратковременным.

Ветер будет восточным и северо-восточными. Скорость его порывов будет достигать 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 0…+5 градусов. Днем же будет потеплее, термометры покажут +6…+11 градусов. Но местами обещают настоящие заморозки до -2°.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.

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