В Сланцах малютка проглотил батарейку: ребенок на грани

В городе Сланцы Ленинградской области малыша госпитализировали в больницу. Родительница ребенка не заметила, как малютка засунул в рот опасный предмет.

Полуторагодовалое дите отправили в медицинское учреждение. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», маленький проглотил бытовую батарейку.

Утро воскресенье, 18 сентября, омрачено новостью о неприятном инциденте в 47-м регионе. В Сланцах госпитализация потребовалась ребенку из квартиры на улице Кирова. Пациент находится в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, по недосмотру матери, малыш нашел в доме батарейку, сунул ее в рот и сглотнул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 33-летняя женщина рассказала медикам, что ее сын поднял на Центральной улице в садоводстве Колосс-1 пакет с неизвестным веществом и съел его. Мальчик находится в тяжелом состоянии.