В Петербурге ищут мужчину, говорившего 15-летней в Сети непристойности

Мужчина мог совращать подростка в социальных сетях. Фото: pixabay

Мужчина мог совращать подростка в социальных сетях. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранительные органы разыскивают гражданина, который совращал 15-летнюю девочку. Есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело.

Полиция в Петербурге в поиске мужчины, который предлагал подростку заняться сексом. Совращением несовершеннолетней девушки он занимался в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

К силовикам пришла 45-летняя мать пострадавшей. Она заявила, что некий мужчина писал сообщения ее дочери в соцсети «ВКонтакте». В какой-то момент он попытался предложить подростку интимную близость.

Следователи начали проверку случившегося. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка привела в дом знакомого из социальной сети. Мужчина изнасиловал ее дочь.