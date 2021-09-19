Суточное число заболевших Covid в Петербурге превысило 1,8 тыс.

Медицинские работники диагностировали новую коронавирусную инфекцию у 1 834 жителей Петербурга.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни в воскресенье, 19 сентября, в общей сложности в Северной столице 602 тыс. 398 заболевших.

За прошлые 24 часа в городе скончались от коронавируса 40 человек. При этом из петербургских медучреждений выписали 569 970 пациентов, в том числе 501 человека за минувшие сутки.

Также в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 174 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали прививать от ковида беременных женщин. Сделать прививку могут пациентки с 22 недели беременности.