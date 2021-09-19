Жертвами коронавируса за сутки стали 40 петербуржцев

Жертвами коронавируса за сутки стали 40 петербуржцев
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 40 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 19 сентября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 285 жителей Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 198 218 человек, выздоровел 6 498 682 жителя страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 7 274 928 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами коронавируса за сутки стали 40 петербуржцев
Житель США позвонил в службу спасения и пожаловаться на усталость
Более миллиарда китайцев вакцинировались от COVID-19
Приставы Петербурга списали с водителя-лихача 73 тыс. рублей
В Ленобласти еще 206 человек заболели коронавирусом
К вечеру второго дня явка на выборы в ЗакС Петербурга — 19,39%, в ...
Малышева назвала обхват талии показателем продолжительности жизни мужчины
В Петербурге зафиксировано 1834 новых случаев коронавируса