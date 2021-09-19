Британские врачи сообщили о связи боли в спине с раком кишечника

Британские медики отмечают, что рак кишечника поддается лечению, если выявляется на ранней стадии. Одним из возможных признаков врачи назвали боль в спине. Так она может быть связана с непроходимостью кишечника из-за новообразования. Эта боль может отдавать в спину.

Помимо этого больной онкологией человек может испытывать периодически сильную боль в животе после приема пищи, вздутие болезненность и отек живота. Заметив такие симптомы, лучше незамедлительно обратиться к врачу, рекомендуют британские медики. Об этом сообщает Express.

Также они напомнили о распространенных симптомах рака кишечника – необъяснимые изменения в работе кишечника, кровь в стуле, потеря веса, боль и уплотнение в животе, сильная усталость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые университета Суррея в Британии разработали новый простой способ снижения веса — «Метод 90 минут».