Британские врачи сообщили о связи боли в спине с раком кишечника

Британские врачи сообщили о связи боли в спине с раком кишечника
Заметив такие симптомы, лучше незамедлительно обратиться к врачу, рекомендуют британские медики. Фото: pixabay

Британские медики отмечают, что рак кишечника поддается лечению, если выявляется на ранней стадии. Одним из возможных признаков врачи назвали боль в спине. Так она может быть связана с непроходимостью кишечника из-за новообразования. Эта боль может отдавать в спину.

Помимо этого больной онкологией человек может испытывать периодически сильную боль в животе после приема пищи, вздутие болезненность и отек живота. Заметив такие симптомы, лучше незамедлительно обратиться к врачу, рекомендуют британские медики. Об этом сообщает Express.

Также они напомнили о распространенных симптомах рака кишечника – необъяснимые изменения в работе кишечника, кровь в стуле, потеря веса, боль и уплотнение в животе, сильная усталость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые университета Суррея в Британии разработали новый простой способ снижения веса — «Метод 90 минут».

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Британские врачи сообщили о связи боли в спине с раком кишечника
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