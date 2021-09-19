В Петербурге занято более 70 % коечного фонда

В Петербурге занято более 70 % коечного фонда
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице за сутки с коронавирусом госпитализированы 257 человек. При этом 416 человек находятся в реанимации, 156 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным Оперштаба, в городских стационарах оборудовано 5 313 коек для больных с осложнениями, при этом 22,69 % свободны.

В стационарах с коронавирусом и пневмониями лежат 4 215 человек, на карантине — 2 946. Более 20 тыс. горожан находятся на амбулаторном лечении.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1834 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум с 9 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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