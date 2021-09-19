Врач объяснила, почему не надо бояться смерти

Иногда это настолько незаметно, что семьи даже не осознают, что это произошло, говорит специалист. Фото: pixabay

Иногда это настолько незаметно, что семьи даже не осознают, что это произошло, говорит специалист. Фото: pixabay

Британский доктор паллиативной помощи Кэтрин Манникс рассказала, почему не нужно бояться смерти. Она даже написала об этом книгу.

Специалист советует растабуировать эту тему, потому что многие люди опасаются даже произносить слова “смерть” или мертвый”. Манникс отмечает, что если эти слова действительно пугают, то лучше использовать синонимы. Например “скончался” и “усопший”. Это поможет людям, у которых близкий человек находится при смерти, правильно понять, что с ним происходит. Об этом сообщает Daily Star.

Врач сравнивает естественную смерть с рождением ребенка. Так, умирающие все больше спят и меньше бодрствуют. Также под конец жизни они пребывают в беспамятстве. Если человек выходит из комы, то обычно говорит, что хорошо выспался.

Доктор отмечает, что перед смертью будет период поверхностного дыхания, а потом один выдох, за которым не будет следующего вдоха. Иногда это настолько незаметно, что семьи даже не осознают, что это произошло, говорит специалист.

По мнению Манникс, обществу надо сделать разговоры о смерти нормальными. Это станет утешением для тех, кто теряет близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая скончалась сегодня, 19 сентября, в Москве. Ей был 101 год.