Врач объяснила, почему не надо бояться смерти

Врач объяснила, почему не надо бояться смерти
Иногда это настолько незаметно, что семьи даже не осознают, что это произошло, говорит специалист. Фото: pixabay

Британский доктор паллиативной помощи Кэтрин Манникс рассказала, почему не нужно бояться смерти. Она даже написала об этом книгу.

Специалист советует растабуировать эту тему, потому что многие люди опасаются даже произносить слова “смерть” или мертвый”. Манникс отмечает, что если эти слова действительно пугают, то лучше использовать синонимы. Например “скончался” и “усопший”. Это поможет людям, у которых близкий человек находится при смерти, правильно понять, что с ним происходит. Об этом сообщает Daily Star.

Врач сравнивает естественную смерть с рождением ребенка. Так, умирающие все больше спят и меньше бодрствуют. Также под конец жизни они пребывают в беспамятстве. Если человек выходит из комы, то обычно говорит, что хорошо выспался.

Доктор отмечает, что перед смертью будет период поверхностного дыхания, а потом один выдох, за которым не будет следующего вдоха. Иногда это настолько незаметно, что семьи даже не осознают, что это произошло, говорит специалист.

По мнению Манникс, обществу надо сделать разговоры о смерти нормальными. Это станет утешением для тех, кто теряет близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая скончалась сегодня, 19 сентября, в Москве. Ей был 101 год.

мнение эксперта отношение к смерти смерть


 

Новости партнеров
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач объяснила, почему не надо бояться смерти
Разводку моста через Свирь перенесли на 20 сентября
Британские врачи сообщили о связи боли в спине с раком кишечника
Член избиркома Петербурга Кузьмин озвучил явку на выборы к утру 19 сентября
Второй день подряд в России фиксируют более 20 тыс. случаев COVID
В Петербурге занято более 70 % коечного фонда
Жена нашла тело мужа в лесу с простреленной головой в Ленобласти
Последний день выборов в Петербурге: проголосовали Беглов и Матвиенко