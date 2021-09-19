На горячую линию Общественной палаты Петербурга за два дня выборов поступило 150 обращений

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников подвел итоги работы Центра общественного наблюдения за выборами за прошедшие два дня.

С 17 по 18 сентября на горячую линию Общественной палаты поступило около 150 обращений: граждане уточняют адреса избирательных участков или порядок голосования. При этом во второй день звонков было уже вдвое меньше, чем в первый.

Также Солонников отметил, что мониторинговые группы ездят по всем районам Петербурга в рабочем режиме, прерываясь на срочные вызовы. В первый день голосования таких было 11, в субботу — 6, за несколько часов работы сегодня — уже два, связанных с некорректной работой видеокамер.

Среди вызовов, рассказал член Общественной палаты, встречаются и необычные случаи. К примеру, в субботу на одной из камер на участке Калининского района заметили, что вместо сотрудников ходят какие-то люди в рабочей одежде, а избиратели и вовсе отсутствуют. Оказалось, что в кабинете одной из школ, где размещался избирательный участок, обрушилась штукатурка с потолка. Все оборудование пришлось переносить в соседнее помещение — камеры перенесли не сразу.

Напомним, что с 17 по 19 сентября петербуржцы выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания и двух МО — Ланской и Автово. Голосование продлили на три дня из-за пандемии коронавируса.